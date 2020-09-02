Карен Хачанов сыграет в квалификации турнира в Гамбурге

Российский теннисист Карен Хачанов вошёл в состав участников квалификации турнира ATP в Гамбурге (Германия), который пройдёт с 21 по 27 сентября, сообщает пресс-служба соревнований в «Твиттере». 16-я ракетка мира мог попасть в основную сетку турнира по рейтингу, но изначально не стал заявляться.
Хачанов сыграет в квалификации, как и хорват Борна Чорич (32-я ракетка мира), американец Райлли Опелка (35-я) и норвежец Каспер Рууд (37-я).
Ранее стало известно, что в заявку включены: россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, грек Стефанос Циципас, южноафриканец Кевин Андерсон, канадец Феликс Оже-Альяссим, испанцы Роберто Баутиста-Агут и Пабло Карреньо-Буста, итальянец Фабио Фоньини, бельгиец Давид Гоффен, американцы Джон Иснер и Тейлор Фритц, француз Гаэль Монфис и грузин Николоз Басилашвили.
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