Светлана Кузнецова: сомневаюсь, что сейчас могу прожить на 50 тыс. рублей в месяц

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала об отношении к деньгам.

«Не считаю нужным показывать роскошь. В России очень много людей живут достаточно скромно, а мне меньше всего хотелось бы вызывать зависть у кого-то. Важно нести в мир позитив и любовь. Меня вообще не интересует чужое мнение о моих доходах. Я полностью сконцентрирована на себе и знаю, чего мне стоило всего добиться. Не считаю, что нужно этим кичиться.

Я очень люблю одеваться в разные бренды. Выделить какой-то один сложно. Если что-то понравилось, покупаю — какой конкретно это бренд, не имеет значения. Всю жизнь мечтала купить квартиру в Москве. Очень счастлива, что она у меня есть. После всех перелётов и отелей возвращаюсь домой, в свой уголок, где уютно и всё сделано так, как мне самой нравится. Приезжаешь и переключаешься", — цитирует Кузнецову «Лента».

Светлана также прокомментировала слова Ляйсан Утяшевой о том, что она может прожить на 50 тыс. рублей в месяц.



«Всё возможно, конечно. Но ведь всё зависит от того, как прожить. Я очень много работала не для того, чтобы загонять сейчас себя в рамки. Тяжело выходить из зоны комфорта, когда ты столько лет за неё бился. Если учесть оплату работы моей теннисной команды, то сомневаюсь, что сейчас я могу прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Но это всё дело привычки», — сказала Кузнецова.