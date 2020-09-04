Маргарита Гаспарян уступила Серене Уильямс и вылетела с US Open

26-летняя российская теннисистка Маргарита Гаспарян, занимающая 117-е место в рейтинге WTA, уступила во 2-м круге открытого чемпионата США по теннису 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс – 0:2 (2:6, 4:6). Продолжительность встречи составила 1 час и 33 минуты.
Маргарита один раз подала на вылет, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти (60%). На счету её 38-летней соперницы семь эйсов, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 (50%). По общему количеству выигранных очков преимущество на стороне Уильямс – 74:55.
В 3-м круге US Open 2020 Серена Уильямс встретится со своей 27-летней соотечественницей Слоан Стивенс, занимающей 39-е место рейтинга WTA. Встреча состоится в субботу, 5 сентября. Начало – 18:00 мск.
- 4 сентября 2020
-
05:24
-
04:25
-
04:12
-
00:57
-
00:28
-
00:18
- 3 сентября 2020
-
23:55
-
23:38
-
23:14
-
23:00
-
22:32
-
22:11
-
21:46
-
21:45
-
20:54
-
20:33
-
20:01
-
19:50
-
19:27
-
18:29
-
17:55
-
17:27
-
16:33
-
15:13
-
14:36
-
13:24
-
12:36
-
12:29
-
12:22
-
12:00
-
11:30
-
11:25
-
10:38
-
10:23
-
10:14