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Маргарита Гаспарян уступила Серене Уильямс и вылетела с US Open

Маргарита Гаспарян уступила Серене Уильямс и вылетела с US Open
Теннис / US Open 2020 0

26-летняя российская теннисистка Маргарита Гаспарян, занимающая 117-е место в рейтинге WTA, уступила во 2-м круге открытого чемпионата США по теннису 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема» американке Серене Уильямс – 0:2 (2:6, 4:6). Продолжительность встречи составила 1 час и 33 минуты.

Маргарита один раз подала на вылет, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти (60%). На счету её 38-летней соперницы семь эйсов, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 (50%). По общему количеству выигранных очков преимущество на стороне Уильямс – 74:55.

В 3-м круге US Open 2020 Серена Уильямс встретится со своей 27-летней соотечественницей Слоан Стивенс, занимающей 39-е место рейтинга WTA. Встреча состоится в субботу, 5 сентября. Начало – 18:00 мск.

US Open (ж). 2-й круг
04 сентября 2020, пятница. 02:20 МСК
Маргарита Гаспарян
117
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Серена Уильямс
8
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
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