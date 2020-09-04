Азаренко разгромила Соболенко на US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В рамках второго круга она встретилась с соотечественницей Ариной Соболенко.

Соперницы провели на корте 1 час 7 минут, за которые Азаренко добилась уверенной победы на Соболенко со счётом 6:1, 6:3. За это время Азаренко совершила 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. На счету Соболенко 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованных брей-пойнт.

В следующем круге Азаренко предстоит сыграть с победителем пары Сачия Викери – Ига Свёнтек.

В первом круге Азаренко разгромила Барбару Хаас из Австрии со счётом 6:1, 6:2, а Соболенко победила француженку Осеан Доден — 7:6 (7:1), 6:4.

US Open проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $53 400 000.