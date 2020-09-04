Анна Блинкова и Вероника Кудерметова вышли в четвертьфинал US Open в парном разряде
Российские теннисистки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США в парном разряде.
В матче второго круга соревнований Блинкова и Кудерметова нанесли поражение восьмым сеяным Анне-Лене Фридзам из Германии и чешке Катержине Синяковой со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 38 минут.
Блинкова и Кудерметова четырежды подали навылет, совершили две двойные ошибки и выиграли четыре брейк-пойнта из девяти. Фридзам и Синякова не сделали ни одного эйса, три раза ошиблись на подаче и реализовали два брейка из трех.
В четвертьфинале Блинкова и Кудерметова встретятся с победителем матча Алла Кудрявцева/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — Квета Пешке/Деми Схурс (Чехия/Нидерланды, 4).
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