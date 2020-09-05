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С. Уильямс обыграла Стивенс и вышла в четвёртый круг US Open

С. Уильямс обыграла Стивенс и вышла в четвёртый круг US Open
Теннис / US Open 2020 0

Американская теннисистка Серена Уильямс пробилась в четвёртый круг US Open. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в матче третьего круга нанесла поражение соотечественнице Слоан Стивенс. Матч закончился со счётом 2:6, 6:2, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 46 минут. Восьмая ракетка мира Уильямс выполнила 12 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из 10. 39-я ракетка мира Стивенс ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-поинта из пяти.

За путёвку в четвертьфинал Уильямс поборется с представительницей Греции Марией Саккари. Ранее она победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 6:1. Матч Уильямс — Саккари состоится 6 сентября.

US Open (ж). 3-й круг
05 сентября 2020, суббота. 21:20 МСК
Слоан Стивенс
39
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 2
2 		6 6
         
Серена Уильямс
8
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
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