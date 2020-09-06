Виктория Азаренко вышла в 4-й круг US Open, где встретится с чешкой Каролиной Муховой

31-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 27-е место в рейтинге WTA, обыграла 19-летнюю полячку Игу Свёнтек (53-е место рейтинга WTA) в 3-м круге открытого чемпионата США по теннису – 2:0 (6:4, 6:2).
Азаренко 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17 (41%). На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7 (57%). По выигранным очкам преимущество на сторонке спортсменки из Беларуси – 77:63.
В 4-м круге US Open Виктория Азаренко встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой.
Напомним, что US Open 2020 проходит с 31 августа по 14 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Действующей победительницей турнира является канадка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финале Серену Уильямс (6:3, 7:5).
- 6 сентября 2020
-
03:30
-
01:41
-
01:24
-
01:09
- 5 сентября 2020
-
23:33
-
23:19
-
22:53
-
21:58
-
21:15
-
20:21
-
19:36
-
18:43
-
17:01
-
13:51
-
13:50
-
12:27
-
11:12
-
09:48
-
08:47
-
08:13
-
05:55
-
04:14
-
01:53
-
00:48
- 4 сентября 2020
-
22:47
-
21:18
-
20:50
-
20:01
-
19:41
-
18:17
-
16:42
-
15:45
-
15:29
-
15:16
-
14:31