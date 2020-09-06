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Тим в четырёх сетах обыграл Чилича и вышел в четвёртый круг US Open

Тим в четырёх сетах обыграл Чилича и вышел в четвёртый круг US Open
Теннис / US Open 2020 0

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США между хорватом Марином Чиличем и третьей ракеткой мира представителем Австрии Домиником Тимом. Встреча завершилась победой Тима со счётом 6:2, 6:2, 3:6, 6:3.

Тим сделал 9 эйсов, совершил 2 двойные ошибки, реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов и выиграл 109 очков. На счету Чилича 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 92 выигранных очка. В четвёртом круге US Open Доминик Тим сыграет с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

Напомним, турнир US Open — 2020 проходит с 31 августа по 14 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн. Победителем прошлого турнира является испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева.

US Open (м). 3-й круг
06 сентября 2020, воскресенье. 04:15 МСК
Марин Чилич
38
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		2 6 3  
6 		6 3 6  
             
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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