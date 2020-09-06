Блинкова и Кудерметова вышли в полуфинал US Open в парном разряде
Российские теннисистки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова вышли в полуфинал Открытого чемпионата США в парном разряде. В четвертьфинальном матче соревнований Блинкова и Кудерметова нанесли поражение четвёртой паре турнира — Квете Пешке из Чехии и представительнице Нидерландов Деми Схурс — со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
Блинкова и Кудерметова подали два эйса, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 6. Пешке и Схурс ни разу не подали навылет, 6 раз ошиблись на подаче и реализовали два брейка.
За выход в финал US Open Блинкова и Кудерметова сыграют с победительницами матча Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва (Германия/Россия) – Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Беларусь, 2).
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