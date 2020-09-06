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Блинкова и Кудерметова вышли в полуфинал US Open в парном разряде

Блинкова и Кудерметова вышли в полуфинал US Open в парном разряде
Теннис / US Open 2020 0

Российские теннисистки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова вышли в полуфинал Открытого чемпионата США в парном разряде. В четвертьфинальном матче соревнований Блинкова и Кудерметова нанесли поражение четвёртой паре турнира — Квете Пешке из Чехии и представительнице Нидерландов Деми Схурс — со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Блинкова и Кудерметова подали два эйса, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 6. Пешке и Схурс ни разу не подали навылет, 6 раз ошиблись на подаче и реализовали два брейка.

За выход в финал US Open Блинкова и Кудерметова сыграют с победительницами матча Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва (Германия/Россия) – Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Беларусь, 2).

US Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
06 сентября 2020, воскресенье. 19:50 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
А. Блинкова В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Квета Пешке
Чехия
Квета Пешке
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
К. Пешке Д. Схурс
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