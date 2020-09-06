Чесноков — о дисквалификации Джоковича на US Open: ATP Rules — это такая фигня

Российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал дисквалификацию серба Новака Джоковича в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Наказание последовало после того, как Джокович отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена.

«US Open и так был полупустым, а сейчас стал совсем пустой. Очень жалко, что так произошло. ATP Rules — это такая фигня. Это дурацкая книжка, где 200 страниц, на одной из которых мелким шрифтом написано, что игрок не может подавать в суд на ATP. Я в своё время пытался с ними судиться, но мне адвокат сказал, что такое есть в правилах. Даже если ATP убьёт игрока. Там есть бредовые правила.

Смысл дисквалификации Джоковича? Пусть он выплатит ей за моральный ущерб, заплатит штраф. Все смотрели турнир, потому что там есть хотя бы Джокович. Это ужасно. Конечно, неприятно, когда мяч в тебя попадает, но это же не шайба. Ну, швырнул он мяч ракеткой, ну, попал в судью. Считаю, надо менять правила.

Теперь стало даже как-то скучно. Многие теперь не будут смотреть турнир. Когда фаворит выбывает, люди теряют интерес», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.