Новак Джокович выступил с заявлением по дисквалификации на US Open

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою дисквалификацию на US Open.

«Вся эта ситуация делает меня очень грустным и опустошённым. Я проверил, как себя чувствует линейный судья, и судя по полученной информации, он чувствует себя хорошо, слава богу. Я не могу раскрыть её имя, чтобы сохранить ее конфиденциальность. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Это не было намеренно. Это было не правильно. Я хочу превратить этот неприятный опыт, дисквалификацию с турнира, в важный жизненный урок, чтобы я мог продолжать расти и развиваться как личность.

Прошу прощения у организаторов Открытого чемпионата США. Я очень благодарен своей команде и семье за сильную поддержку, а также моим фанатам, потому что они всегда со мной. Спасибо и мне очень жаль. Это был тяжелый день для всех», — написал Джокович на своей странице в «фейсбуке».

В ходе матча 4-го круга Открытого чемпионата США Джокович отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена. Он был дисквалифицирован за агрессивное поведение, и на этом завершилось его участие в Открытом чемпионате США. Инцидент произошёл в матче Джоковича с 20-м сеяным испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Соперники не смогли доиграть даже один сет. Счёт к тому моменту был 6:5 в пользу испанца.