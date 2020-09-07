Новак Джокович потеряет все рейтинговые очки и призовые, заработанные на US Open

Американская теннисная ассоциация выступила с официальным заявлением относительно дисквалификации первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича за агрессивное повеление на корте, сообщает пресс-служба US Open.

Наказание последовало после того, как Джокович, расстроенный неудачной подачей, отбросил мяч в сторону и попал в женщину-лайнсмена. Заметив это, серб тут же побежал извиняться, но это не помогло ему избежать наказания.

«В соответствии со сводом правил «Большого шлема», после умышленного или случайного, но опасного удара по мячу на корте, повлекшего за собой причинение вреда, судья Открытого чемпионата США по теннису отстранил Новака Джоковича от участия в US Open 2020 года.

Из-за дисквалификации Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на Открытом чемпионате США, и в дополнение к другим штрафам потеряет все призовые, заработанные на турнире».

Позже стало известно, что Джокович покинул место проведения US Open, отказавшись от проведения пресс-конференции, за что получит ещё один штраф.