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Чорич победил Томпсона и сыграет со Зверевым в четвертьфинале US Open

Чорич победил Томпсона и сыграет со Зверевым в четвертьфинале US Open
Теннис / US Open 2020 0

Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В рамках четвёртого круга хорват одержал победу над британцем Джорданом Томпсоном со счётом 7:5, 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. За это время Чорич совершил 5 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брей-пойнтов. Томпсон в свою очередь совершил 3 эйса, допустил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира Чорич встретится с представителем Германии Александром Зверевым.
Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $53 400 000. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.

US Open (м). 4-й круг
07 сентября 2020, понедельник. 01:15 МСК
Борна Чорич
32
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6    
5 		1 3    
             
Джордан Томпсон
63
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
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