Чорич победил Томпсона и сыграет со Зверевым в четвертьфинале US Open
Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В рамках четвёртого круга хорват одержал победу над британцем Джорданом Томпсоном со счётом 7:5, 6:1, 6:3.
Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. За это время Чорич совершил 5 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брей-пойнтов. Томпсон в свою очередь совершил 3 эйса, допустил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк-пойнт.
За выход в полуфинал турнира Чорич встретится с представителем Германии Александром Зверевым.
Открытый чемпионат США продлится до 13 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $53 400 000. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль отказался от защиты титула и остался в Европе.
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