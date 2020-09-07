Карреньо-Буста отреагировал на выход в 1/4 финала US Open из-за дисквалификации Джоковича

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Он прошёл в эту стадию турнира благодаря дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича. При счёте 5:6 в первом сете уроженец Белграда отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена. Он был дисквалифицирован за агрессивное поведение.

«Я не видел момент, когда Новак отбросил мяч. Я смотрел на своего тренера, радовался брейку. Когда я обернулся, то увидел, что лайнсмен сидит на полу. Я был немного потрясен. Я спросил колумбийцев на трибуне, попал ли мяч в судью. Я был в шоке. Я не мог представить такого момента в матче с Новаком. Это непростой момент и для меня тоже.

Когда они стали разбираться у сетки, я просто старался сохранять концентрацию на случай, если матч продолжится. В одном из моментов я спросил судью о том, что происходит. Всё было так долго — 10 или 15 минут. Я немного замёрз. И вот наконец Новак протянул мне руку. Вот и всё.

Конечно, я думаю, что поступок Новака не был намеренным. Не думаю, что кто-то из нас может так поступить специально. Это просто момент. Я сделал брейк, и он отбросил мяч. Ему не повезло. Так поступать нельзя, но Новак точно не хотел попасть в судью. Правил есть правила. Такие вещи никому не нравятся. Рефери и супервайзер поступили правильно, но это было нелегко.

Думаю, Новак объяснится. Это тяжёлый момент для него. Он прекрасный игрок и человек. Я знаю, что он этого не хотел. Не так я хотел оказаться в четвертьфинале. Я просто играл и делал это хорошо. Я наслаждался игрой", — цитирует Карреньо-Бусту официальный сайт турнира.

Следующим соперником Пабло будет канадец Денис Шаповалов.

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