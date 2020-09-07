Де Минор обыграл Поспишила и вышел в четвертьфинал US Open

Австралийский теннисист Алекс де Минор одержал победу над представителем Канады Вашеком Поспишилом в матче четвёртого круга US Open со счётом 7:6, 6:3, 6:2.
Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. Де Минор 2 раза подал на вылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Поспишила 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В третьем круге де Минор в пяти сетах обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1, Поспишил одолел Баутисту-Агута (5:7, 6:2, 6:4, 3:6, 2:6).
В 1/4 финала Открытого чемпионата США де Минор встретится с победителем пары Феликс Оже-Альяссим — Доминик Тим.
Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.
- 7 сентября 2020
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