Де Минор обыграл Поспишила и вышел в четвертьфинал US Open

Австралийский теннисист Алекс де Минор одержал победу над представителем Канады Вашеком Поспишилом в матче четвёртого круга US Open со счётом 7:6, 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. Де Минор 2 раза подал на вылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Поспишила 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В третьем круге де Минор в пяти сетах обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1, Поспишил одолел Баутисту-Агута (5:7, 6:2, 6:4, 3:6, 2:6).

В 1/4 финала Открытого чемпионата США де Минор встретится с победителем пары Феликс Оже-Альяссим — Доминик Тим.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.