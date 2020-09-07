Харрисон — о ситуации с Джоковичем: один я думаю, что $ 260 тыс. штрафа — это перебор?

Американский теннисист Райан Харрисон прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича за попадание мячом в линейного судью в матче четвёртого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

«Ситуация сложилась крайне неудачно для Новака, очень сочувствую всем причастным. Но мне одному кажется, что штраф в размере $ 260 тыс. — это перебор? Целые команды платят столько за договорные матчи и употребление допинга. Это была случайность», — написал Харрисон в "Твиттере".

Напомним, после дисквалификации Новак лишился всех заработанных на турнире очков и призовых ($ 250 тыс.), а также был оштрафован на $ 10 тыс. за неспортивное поведение.

За выход в полуфинал Карреньо-Буста сыграет с победителем четвертьфинального матча между канадцем Денисом Шаповаловым и бельгийцем Давидом Гоффеном.