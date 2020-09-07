Новак Джокович оштрафован на $ 10 тыс. за неспортивное поведение
Первая ракетка мира Новак Джокович оштрафован на $ 10 тыс. за неспортивное поведение, сообщает журналист The Times Стюарт Фрейзер в "Твиттере".
Напомним, Джокович попал мячом в линейного арбитра и был дисквалифицирован с US Open. Инцидент произошёл в матче четвёртого круга соревнований, в котором Новак встречался с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Соперники не сумели доиграть даже один сет. Счёт был 6:5 в пользу испанца.
После дисквалификации Новак лишился всех заработанных на турнире очков и призовых ($ 250 тыс.).
За выход в полуфинал Карреньо-Буста сыграет с победителем четвертьфинального матча между 12-м сеяным канадцем Денисом Шаповаловым и седьмой ракеткой турнира бельгийцем Давидом Гоффеном.
Фанаты Джоковича в «Инстаграме» устроили травлю лайнсвумен, в которую он попал мячом
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