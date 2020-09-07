С. Уильмс пробилась в четвертьфинал US Open, обыграв Саккари

Американка Серена Уильямс одолела представительницу Греции Марию Саккари в матче четвёртого круга US Open со счётом 3:6, 7:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 29 минут. Уильямс 12 раз подала на вылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Саккари 13 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В четвертьфинале Серене предстоит встреча с победительницей пары Ализе Корне — Цветана Пиронкова. В третьем круге Уильямс обыграла соотечественницу Слоан Стивенс со счётом 2:6, 6:2, 6:2, Саккари — американку Аманду Анисимову (6:3, 6:1).

На прошедшем турнире в Нью-Йорке Саккари обыграла Уильямс со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:1.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.