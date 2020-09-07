Серена Уильямс одержала 100-ю победу на US Open
Победа над представительницей Греции Марией Саккари (3:6, 7:6, 3:6) стала 100-й для американки Серены Уильямс на US Open.
Помимо этого, Серена в 17-й раз в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США: шесть раз она становилась победительницей турнира, четырежды добиралась до финала, по три раза — до полуфинала и четвертьфинала.
Для Серены этот четвертьфинал станет 53-м на турнирах «Большого шлема».
В четвертьфинале Серене предстоит встреча с победительницей пары Ализе Корне — Цветана Пиронкова. В третьем круге Уильямс обыграла соотечественницу Слоан Стивенс со счётом 2:6, 6:2, 6:2.
Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.
С. Уильмс пробилась в четвертьфинал US Open, обыграв Саккари
- 7 сентября 2020
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