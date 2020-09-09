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Де Минор: в 11-12 лет я чувствовал себя маленьким ребёнком в гигантской клоунской обуви

Де Минор: в 11-12 лет я чувствовал себя маленьким ребёнком в гигантской клоунской обуви
Теннис / US Open 2020 0

Австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в подростковом возрасте.

«Думаю, что одна из самых главных вещей, которая произошла в последние годы, — это то, что я нахожусь в гармонии со своим телом. Когда я был ребёнком, лет в 11 или 12, у меня был такой же размер обуви, что и сейчас. Я чувствовал себя маленьким ребёнком в клоунских туфлях. Это мешало работе ног и перемещению по корту, вынуждало много работать над техникой передвижения», — цитирует де Минора Tennis.

В настоящее время 21-летний теннисист является 28-й ракеткой мира. На Открытом чемпионате США австралиец добрался до четвертьфинала, где встретится со второй ракеткой турнира Домиником Тимом.

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