Первая ракетка мира Эшли Барти досрочно завершила сезон

Лидер мирового рейтинга WTA Эшли Барти приняла решение более не выступать на официальных соревнованиях в 2020 году. Соответствующее решение австралийка приняла по причине распространения коронавируса.
«Решение было непростым, но теперь я с нетерпением жду предсезонной подготовки и начала нового сезона в Австралии. 2020 год оказался тяжёлым для всех. Здоровье и благополучие моей семьи и команды всегда будут моим приоритетом. Спасибо моим фанатам за вашу постоянную поддержку, не могу дождаться, чтобы снова сыграть для вас», — написала теннисистка на своей странице в «Инстаграме».
В текущем сезоне 24-летняя Барти провела 14 матчей, в которых одержала 11 побед. Эшли сыграла на четырёх турнирах — в Брисбене, Аделаиде (титул), Дохе (полуфинал) и на Australian Open (полуфинал).
- 9 сентября 2020
-
19:42
-
19:12
-
18:45
-
18:27
-
18:01
-
17:30
-
16:47
-
16:30
-
15:17
-
14:39
-
13:40
-
12:35
-
12:11
-
11:50
-
11:25
-
11:08
-
10:27
-
10:03
-
09:27
-
09:16
-
09:00
-
08:28
-
07:23
-
03:47
-
00:44
-
00:19
- 8 сентября 2020
-
23:46
-
23:13
-
22:15
-
21:16
-
20:21
-
20:10
-
19:38
-
19:13
-
18:16