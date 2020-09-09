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Первая ракетка мира Эшли Барти досрочно завершила сезон

Первая ракетка мира Эшли Барти досрочно завершила сезон
Теннис / WTA 0

Лидер мирового рейтинга WTA Эшли Барти приняла решение более не выступать на официальных соревнованиях в 2020 году. Соответствующее решение австралийка приняла по причине распространения коронавируса.

«Решение было непростым, но теперь я с нетерпением жду предсезонной подготовки и начала нового сезона в Австралии. 2020 год оказался тяжёлым для всех. Здоровье и благополучие моей семьи и команды всегда будут моим приоритетом. Спасибо моим фанатам за вашу постоянную поддержку, не могу дождаться, чтобы снова сыграть для вас», — написала теннисистка на своей странице в «Инстаграме».

В текущем сезоне 24-летняя Барти провела 14 матчей, в которых одержала 11 побед. Эшли сыграла на четырёх турнирах — в Брисбене, Аделаиде (титул), Дохе (полуфинал) и на Australian Open (полуфинал).

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