Во время матча челленджера на юге Франции пошёл снег

В ходе матча второго круга соревнований категории «челленджер» в Экс-ан-Провансе (юг Франции) неожиданно пошёл снег. Игравшие Антуан Оан и Кентен Гали были вынуждены на время покинуть корт.



Уже спустя 20 минут встреча продолжилась. Победу со счётом 6:3, 6:3 одержал Оан.

Видео доступно на странице ATP Challenger Tour в «Твиттере».

Турнир в Экс-ан-Провансе завершится в воскресенье, 13 сентября. Действующим чемпионом соревнований является представитель Уругвая Пабло Куэвас, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл именно проигравшего сегодня француза Гали.



В разные годы турнир Aix en Provence Challenger выигрывали также Диего Шварцман (Аргентина), Робин Хасе (Нидерланды), Фрэнсис Тиафо (США) и Джон Миллман (Австралия).