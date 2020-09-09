Во время матча челленджера на юге Франции пошёл снег
В ходе матча второго круга соревнований категории «челленджер» в Экс-ан-Провансе (юг Франции) неожиданно пошёл снег. Игравшие Антуан Оан и Кентен Гали были вынуждены на время покинуть корт.
Уже спустя 20 минут встреча продолжилась. Победу со счётом 6:3, 6:3 одержал Оан.
Видео доступно на странице ATP Challenger Tour в «Твиттере».
Турнир в Экс-ан-Провансе завершится в воскресенье, 13 сентября. Действующим чемпионом соревнований является представитель Уругвая Пабло Куэвас, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл именно проигравшего сегодня француза Гали.
В разные годы турнир Aix en Provence Challenger выигрывали также Диего Шварцман (Аргентина), Робин Хасе (Нидерланды), Фрэнсис Тиафо (США) и Джон Миллман (Австралия).
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