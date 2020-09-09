Анастасия Павлюченкова покинула совет игроков WTA
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова приняла решение не участвовать в перевыборах спортсменов, входящих в совет игроков WTA. Об этом сообщает журналист Джордж Беллшоу на своей странице в "Твиттере". Место Павлюченковой займёт француженка Кристина Младенович.
Причиной ухода Павлюченковой называется «усталость, вызванная большим количеством работы в последние месяцы».
Покинула совет и представительница Кристи Ан, место которой заняла американка Кристина Макхэйл.
Другими теннисистками, которые в настоящее время входят в совет игроков WTA, являются Мэдисон Кис (США), Йоханна Конта (Великобритания), Слоан Стивенс (США), Донна Векич (Хорватия), Александра Крунич (Сербия) и Габриэла Дабровски (Канада).
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