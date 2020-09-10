Медведев отреагировал на победу над Рублёвым на US Open

Первая ракетка России Даниил Медведев (3) прокомментировал победу над соотечественником Андреем Рублёвым (10) в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
«В конце было тяжело. Возможно, впервые за год я праздновал победу, потому что в конце было очень тяжело. Я чувствовал, что могу попасть в беду, поэтому был очень рад победе на тай-брейке. Одно очко решило два сета, так что это был действительно тяжёлый матч. Андрей играл на самом деле невероятно. Он играл очень хорошо, поэтому я очень доволен своей победой», — приводит слова Медведева ATP.
За выход в финал престижных соревнований Медведев поспорит с победителем встречи Алекс де Минор (Австралия) — Доминик Тим (Австрия).
Действующим чемпионом US Open является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира он в пяти партиях обыграл Медведева.
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