Доминик Тим обыграл де Минора и встретится с Даниилом Медведевым в полуфинале US Open

27-летний австрийский теннисист Доминик Тим, занимающий 3-е место в рейтинге ATP, уверенно обыграл 21-летнего австралийца Алекса де Минора (28-е место рейтинга ATP) в 1/4 финала открытого чемпионата США по теннису – 3:0 (6:1, 6:2, 6:4). Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут.

Доминик 11 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13 (54%). На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7 (29%). По общему количеству выигранных очков – 96:69 в пользу австрийца.

В полуфинале US Open 2020 Доминик Тим встретится с 24-летним российским теннисистом Даниилом Медведевым, обыгравшим на своём пути Андрея Рублёва, Фрэнсиса Тиафо, Джеффри-Джона Вулфа, Кристоффера О'Коннелла и Федерико Дельбониса.