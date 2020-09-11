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Звонарёва и Зигемунд стали чемпионками парного US Open

Звонарёва и Зигемунд стали чемпионками парного US Open
Теннис / US Open 2020 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва, выступающая в парном разряде вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд, стала чемпионкой парного US Open. В финальном матче спортсменки со счётом 6:4, 6:4 обыграли Николь Меликар и Сюй Ифань.

Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Зигемунд и Звонарёва трижды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 9. На счету Меликар и Ифань 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

В полуфинальном матче US Open Зигемунд и Звонарёва со счётом 5:7, 6:3, 7:5 обыграли россиянок Веронику Кудмерметову и Анну Блинкову.

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.

US Open — парный разряд (ж). Финал
11 сентября 2020, пятница. 19:10 МСК
Николь Меликар
США
Николь Меликар
Сюй Ифань
Китай
Сюй Ифань
Н. Меликар С. Ифань
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
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