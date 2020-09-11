Звонарёва и Зигемунд стали чемпионками парного US Open
Российская теннисистка Вера Звонарёва, выступающая в парном разряде вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд, стала чемпионкой парного US Open. В финальном матче спортсменки со счётом 6:4, 6:4 обыграли Николь Меликар и Сюй Ифань.
Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Зигемунд и Звонарёва трижды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 9. На счету Меликар и Ифань 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.
В полуфинальном матче US Open Зигемунд и Звонарёва со счётом 5:7, 6:3, 7:5 обыграли россиянок Веронику Кудмерметову и Анну Блинкову.
Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53,4 млн.
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