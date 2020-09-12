Касаткина и Калинская вышли в финал квалификации турнира в Риме

Две российские теннисистки вышли в финальный раунд квалификации турнира категории Premier в Риме. На старте отборочного турнира шестая сеяная Дарья Касаткина разгромила представляющую Австралию Арину Родионову со счётом 6:0, 6:1. Анна Калинская нанесла поражение пятой ракетке отборочного турнира Зарине Дияс из Казахстана со счётом 7:5, 2:6, 6:3. Российская участница стартового раунда квалификации Людмила Самсонова уступила четвёртой сеяной Аранче Рус из Нидерландов – 1:6, 3:6.
За выход в основную сетку соревнований Калинская сыграет с Алёной Большовой из Испании (14). Следующей соперницей Касаткиной станет канадка Габриэла Дабровски. Вторая сеяна Анна Блинкова, пропускавшая первый раунд, встретится со швейцаркой Стефани Фёгель.
Добавим, что в мужской квалификации единственный российский участник Евгений Донской проиграл Йозефу Ковалику из Словакии – 5:7, 4:6.
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