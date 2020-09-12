Хачанов начнёт «Мастерс» в Риме матчем с Руудом

Состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. В соревнованиях примут участие два представителя России — Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

11-й сеяный Хачанов в первом круге встретится с норвежцем Каспером Руудом, Рублёв сыграет с один из победителей квалификации. В отборочном турнире Россию представлял только Евгений Донской, но он не сумел выйти в финал.

Первый номер посева получил дисквалифицированный на US Open серб Новак Джокович. С другой стороны сетки путь в финал начнёт испанец Рафаэль Надаль.

Из пар первого раунда отметим встречу хорвата Марина Чилича с Александром Бубликом из Казахстана и матч аргентинца Гидо Пелье с канадцем Денисом Шаповаловым.

Выступит в Риме и француз Бенуа Пэр, у которого на US Open обнаружили коронавирус. Его первым соперником станет итальянец Янник Синнер.