Хачанов начнёт «Мастерс» в Риме матчем с Руудом

Состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. В соревнованиях примут участие два представителя России — Карен Хачанов и Андрей Рублёв.
11-й сеяный Хачанов в первом круге встретится с норвежцем Каспером Руудом, Рублёв сыграет с один из победителей квалификации. В отборочном турнире Россию представлял только Евгений Донской, но он не сумел выйти в финал.
Первый номер посева получил дисквалифицированный на US Open серб Новак Джокович. С другой стороны сетки путь в финал начнёт испанец Рафаэль Надаль.
Из пар первого раунда отметим встречу хорвата Марина Чилича с Александром Бубликом из Казахстана и матч аргентинца Гидо Пелье с канадцем Денисом Шаповаловым.
Выступит в Риме и француз Бенуа Пэр, у которого на US Open обнаружили коронавирус. Его первым соперником станет итальянец Янник Синнер.
- 12 сентября 2020
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