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Хачанов начнёт «Мастерс» в Риме матчем с Руудом

Хачанов начнёт «Мастерс» в Риме матчем с Руудом
Теннис / ATP 0

Состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс 1000» в Риме. В соревнованиях примут участие два представителя России — Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

11-й сеяный Хачанов в первом круге встретится с норвежцем Каспером Руудом, Рублёв сыграет с один из победителей квалификации. В отборочном турнире Россию представлял только Евгений Донской, но он не сумел выйти в финал.

Первый номер посева получил дисквалифицированный на US Open серб Новак Джокович. С другой стороны сетки путь в финал начнёт испанец Рафаэль Надаль.

Из пар первого раунда отметим встречу хорвата Марина Чилича с Александром Бубликом из Казахстана и матч аргентинца Гидо Пелье с канадцем Денисом Шаповаловым.

Выступит в Риме и француз Бенуа Пэр, у которого на US Open обнаружили коронавирус. Его первым соперником станет итальянец Янник Синнер.

Рублёв: если бы Джокович попал в судью и она не подала никакого вида, матч бы продолжился
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