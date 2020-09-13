Осака выиграла три ТБШ быстрее всех после Шараповой

Японская теннисистка Наоми Осака, выиграв в финале US Open 2020, завоевала третий трофей «Большого шлема». Сделав это уже в 22-летнем возрасте, она оформила три ТБШ быстрее всех после россиянки Марии Шараповой, которая в 2008 году сделала это к 20 годам.



Осака стала первой теннисисткой после американки Дженнифер Каприати, которая одержала победы во всех трёх первых финалах ТБШ (Наоми обыгрывала Серену Уильямс (США) в финале US Open 2018 и Петру Квитову (Чехия) в решающем матче Australian Open 2019).



Уже в ближайший понедельник японка станет третьей ракеткой мира. Проигравшая ей в финале Виктория Азаренко поднимется на 14-ю строчку рейтинга WTA. Первой ракеткой мира остаётся Эшли Барти из Австралии.