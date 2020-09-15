Роберто Баутиста-Агут стал отцом. Фото
Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут стал отцом.
«Сегодня родился мини-Роберто. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Мы невероятно счастливы», — написал Баутиста-Агут на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Роберто Баутисты-Агута в «Твиттере».
32-летний Роберто Баутиста-Агут — победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде. В обновлённом рейтинге тура испанец занимает 10-е место.
На прошедшем Открытом чемпионате США Баутиста-Агут завершил выступление в третьем круге. Испанец со счётом 5:7, 6:2, 6:4, 3:6, 2:6 уступил канадцу Вашеку Поспишилу. На «Мастерсе» в Цинциннати Баутиста-Агут добрался до полуфинала, где со счётом 6:4, 4:6, 6:7 (0:7) уступил сербу Новаку Джоковичу.
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