Роберто Баутиста-Агут стал отцом. Фото

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут стал отцом.

«Сегодня родился мини-Роберто. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Мы невероятно счастливы», — написал Баутиста-Агут на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Роберто Баутисты-Агута в «Твиттере».

32-летний Роберто Баутиста-Агут — победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде. В обновлённом рейтинге тура испанец занимает 10-е место.

На прошедшем Открытом чемпионате США Баутиста-Агут завершил выступление в третьем круге. Испанец со счётом 5:7, 6:2, 6:4, 3:6, 2:6 уступил канадцу Вашеку Поспишилу. На «Мастерсе» в Цинциннати Баутиста-Агут добрался до полуфинала, где со счётом 6:4, 4:6, 6:7 (0:7) уступил сербу Новаку Джоковичу.