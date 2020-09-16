Бывшая пятая ракетка мира Жо-Вильфрид Цонга досрочно завершил сезон из-за травмы. Француз собирался выступить на предстоящем Открытом чемпионате Франции.

«О 2020-м придётся забыть, но у меня по-прежнему остался азарт и мотивация вернуться в 2021 году. Надеюсь, всё сложится хорошо. Мечтаю вернуться на корт и посоревноваться со всеми невероятными теннисистами. Спасибо за вашу поддержку», — написал Цонга на своей странице в "Твиттере".

«К сожалению, моё участие в «Ролан Гаррос» сорвалось. Я прохожу реабилитацию. Впереди 2024 год, я надеюсь, что смогу поучаствовать в Олимпийских играх. Уверен, что всё получился и я вернусь на корт», — приводит слова Цонга L'Equipe.

Открытый чемпионат Франции пройдёт в Париже с 27 сентября по 11 октября.