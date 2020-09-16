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Азаренко обыграла В. Уильямс на старте соревнований в Риме

Азаренко обыграла В. Уильямс на старте соревнований в Риме
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, лишь в минувшую субботу игравшая в финале Открытого чемпионата США, пробилась в третий раунд соревнований категории Premier в Риме (Италия). В двух сетах она обыграла 40-летнюю американку Винус Уильямс — 7:6 (9:7), 6:2.

Матч продлился 2 часа 3 минуты. На счету Азаренко 3 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков. Винус Уильямс выполнила 2 подачи навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей белорусской теннисистки станет действующая чемпионка Australian Open Софья Кенин (США, 3).

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.

Рим (ж). 1-й круг
16 сентября 2020, среда. 15:40 МСК
Виктория Азаренко
14
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6  
6 7 		2  
         
Винус Уильямс
70
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
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