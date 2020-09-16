Циципас проиграл 19-летнему Синнеру в первом же матче на «Мастерсе» в Риме

Греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел пробиться в третий круг грунтовых соревнований категории «Мастерс» в Риме (Италия). В трёх партиях он уступил местному теннисисту Яннику Синнеру — 1:6, 7:6 (11:9), 2:6.



Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Циципас, посеяный на турнире под третьим номером, выполнил 5 эйсов, допусти 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. В активе Синнера 1 подача навылет и 7 брейков.



Следующим соперником итальянца станет победитель матча Григор Димитров (Болгария) — Йосихито Нисиока (Япония).



Турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл Джоковича.