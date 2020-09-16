«Ты тупая и слабая». Костюк рассказала о буллинге со стороны тренеров

Украинка Марта Костюк рассказала об унижениях со стороны тренеров, с которыми сталкиваются теннисистки.



«Сталкивалась ли с буллингом (агрессивное преследование, травля. — Прим. „Чемпионата“)? Конечно. Был и со стороны моих парней, и со стороны тренеров, команды. Больше всего — со стороны тренеров. Мне говорили: „Ты тупая, ты слабая“…



Честно говоря, не очень помню и не хочу вспоминать те моменты. Это было, когда мне было 16–17 лет.



Как бы то ни было, считаю, меня ещё и не сильно гнобили. Женщин тренеры унижают очень сильно. Думаю, у мужчин отношения с тренерами совсем другие: они знают, где не стоит переходить границы — будет либо мордобой, либо увольнение. Женщины же более гибкие и ранимые — этим мужчины, которые в большинстве случаев и тренируют, пользуются.



Тренеры — это кто? Обычно несостоявшиеся спортсмены. Понятно, что на них давит то, что ты молодая девушка, зарабатываешь деньги… Они, конечно, хотят для тебя лучшего, но все эти успехи очень сильно давят на их эго.



Как решила проблему? Было сложно, я боялась, но… Рассталась со своими тренерами, своей командой. Всё», — сказала Костюк в эфире передачи «От души в душу» в YouTube.