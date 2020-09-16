Павлюченкова проиграла Свитолиной в матче второго круга турнира в Риме
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в третий круг турнира категории Premier в Риме (Италия). В двух партиях она уступила представительнице Украины Элине Свитолиной — 3:6, 6:7 (4:7).
Матч продлился 1 час 47 минут. На счету Свитолиной 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка. Павлюченкова выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.
Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча Анетт Контавейт (Эстония) — Светлана Кузнецова (Россия).
Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.
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