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Павлюченкова проиграла Свитолиной в матче второго круга турнира в Риме

Павлюченкова проиграла Свитолиной в матче второго круга турнира в Риме
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в третий круг турнира категории Premier в Риме (Италия). В двух партиях она уступила представительнице Украины Элине Свитолиной — 3:6, 6:7 (4:7).

Матч продлился 1 час 47 минут. На счету Свитолиной 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка. Павлюченкова выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча Анетт Контавейт (Эстония) — Светлана Кузнецова (Россия).

Турнир в столице Италии завершится 21 сентября. В 2019 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она со счётом 6:3, 6:4 обыграла британку Йоханну Конту.

Рим (ж). 2-й круг
16 сентября 2020, среда. 21:50 МСК
Анастасия Павлюченкова
36
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4  
6 		7 7  
         
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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