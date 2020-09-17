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Кириос: игроки топ-10 посвящают теннису каждую сторону жизни. А я не растягивался лет 8

Кириос: игроки топ-10 посвящают теннису каждую сторону жизни. А я не растягивался лет 8
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал об отношении к профессиональному подходу к теннису.

«Для попадания в топ-10 мне не хватает стабильности. Не просто не хватает, а сильно не хватает. Знаете, я был 13-м в рейтинге, а у меня даже тренера не было. Тогда я хорошо играл, взял три трофея за сезон, но стабильности всё равно не было.

Все игроки из первой десятки рейтинга полностью посвящают себя теннису. В каждой детали, в каждой сфере жизни соблюдают диету, делают растяжку. Я же, наверное, лет восемь уже не растягивался.

Да, стоит признать: профессионализм и стабильность не являются моей сильной стороной. Но что поделать? Я осознал это и принял, такой вот я человек», — заявил Ник в интервью Нилу Тайсону.

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