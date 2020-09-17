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ATP и WTA выступили с совместным заявлением по поводу отмены Кубка Кремля

ATP и WTA выступили с совместным заявлением по поводу отмены Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили в совместным заявлением, в котором подтвердили отмену проведения в 2020 году российского турнира «ВТБ Кубок Кремля».

«Отмена турнира последовала по причине недавнего увеличения уровня заражения коронавирусом в Москве. В соответствии с распоряжением мэрии Москвы, проведение мероприятия в 2020 году будет отменено.

Другие мероприятия категории ATP 250, которые запланированы на этой же неделе в Антверпене (Бельгия) и Кёльне (Германия), пройдут в штатном режиме. Это решение не повлияет на проведение турнира St. Petersburg Open, запланированного на неделю до этого.

ATP и WTA с нетерпением ждут возвращения Кубка Кремля в 2021 году», — говорится в сообщении организаций.

Матчи мужской сетки Кубка Кремля должны были проходить с 19 по 25 октября, женской — с 26 октября по 1 ноября. Действующими победителями соревнований являются россиянин Андрей Рублёв и теннисистка из Швейцарии Белинда Бенчич.

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