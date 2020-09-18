Монфис и Нисикори проиграли матчи второго круга «Мастерса» в Риме

Французский теннисист Гаэль Монфис (5) не сумел пробиться в третий круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В двух партиях он уступил немцу Доминику Кёпферу — 2:6, 4:6. Для Монфиса сегодняшний матч стал первым с конца февраля.



Матч продлился 1 час 30 минут. На счету Монфиса 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк. Кёпфер 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта.



Кёпфер, обыгравший в первом круге Алекса де Минора из Австралии, за выход в 1/4 финала турнира поборется с итальянцем Лоренцо Музетти, который сегодня, не менее неожиданно обыграл японца Кей Нисикори — 6:3, 6:4.



Оба матча прерывались по ходу второго сета — на кортах, на которых проходили встречи выключался свет.



Турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл Джоковича.