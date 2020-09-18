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Монфис и Нисикори проиграли матчи второго круга «Мастерса» в Риме

Монфис и Нисикори проиграли матчи второго круга «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Гаэль Монфис (5) не сумел пробиться в третий круг грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В двух партиях он уступил немцу Доминику Кёпферу — 2:6, 4:6. Для Монфиса сегодняшний матч стал первым с конца февраля.

Матч продлился 1 час 30 минут. На счету Монфиса 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк. Кёпфер 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта.

Кёпфер, обыгравший в первом круге Алекса де Минора из Австралии, за выход в 1/4 финала турнира поборется с итальянцем Лоренцо Музетти, который сегодня, не менее неожиданно обыграл японца Кей Нисикори — 6:3, 6:4.

Оба матча прерывались по ходу второго сета — на кортах, на которых проходили встречи выключался свет.

Турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл Джоковича.

Рим (м). 2-й круг
17 сентября 2020, четверг. 21:45 МСК
Доминик Кёпфер
97
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Гаэль Монфис
9
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Рим (м). 2-й круг
17 сентября 2020, четверг. 21:30 МСК
Лоренцо Музетти
249
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Кей Нисикори
35
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
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