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Надаль — о победе над Лайовичем: не могу жаловаться, ведь получилось лучше, чем ожидал

Надаль — о победе над Лайовичем: не могу жаловаться, ведь получилось лучше, чем ожидал
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал матч третьего круга «Мастерса» в Риме (Италия), в котором со счётом 6:1, 6:3 он обыграл серба Душана Лайовича.

«Показал достаточно высокий уровень тенниса, тем менее понимаю, что он должен повышаться. Нужно продолжить работать над некоторыми вещами — они не приходят сами по себе. Как бы то ни было, я выиграл, поэтому о большем просить не могу.

Очередной отличный вечер, хороший матч с сильным соперником — не могу жаловаться. Получилось намного лучше, чем ожидал.

Первая партия завершилась со счётом 6:1, но начало встречи было тяжёлым. В целом рад, ведь начать турнир с двух побед — отличная новость», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.

В четвёртом круге испанцу предстоит встреча с Диего Шварцманом из Аргентины.

Турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующим победителем турнира является Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл серба Новака Джоковича.

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