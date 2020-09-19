Надаль — о матче со Шварцманом: сделаю всё, чтобы получить шансы на победу

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Его соперником станет представитель Аргентины Диего Шварцман.



«Моим матчи с Диего всегда были тяжёлыми и упорными. Знаю, что для того, чтобы получить шансы на успех, я должен сыграть очень и очень хорошо. Приложу максимум усилий для этого», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.



В матче третьего круга Надаль со счётом 6:1, 6:3 обыграл Душана Лайовича из Сербии, Шварцман одолел поляка Хуберта Хуркача — 3:6, 6:2, 6:4.



Турнир в Риме проходит с 14 по 22 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет € 3,8 млн. Действующим победителем турнира является Надаль, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл серба Новака Джоковича.