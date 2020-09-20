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Конта прекратила сотрудничество с бывшим тренером Шараповой

Конта прекратила сотрудничество с бывшим тренером Шараповой
Теннис / WTA 0

Британская теннисистка Йоханна Конта прекратила сотрудничество со шведским тренером Томасом Хогстедтом, который ранее работал с россиянкой Марией Шараповой и датчанкой Каролин Возняцки. Временное сотрудничество Конты и Хогстедта началось перед американской серией турниров.

«Когда ты начинаешь работать с новым тренером, надо убедиться, что у вас всё работает, однако наше сотрудничество не пошло на пользу никому из нас. Всё должно совпасть, вы должны показывать лучшее, на что способны. Мы же поняли, что это было не очень удачное партнёрство», — приводит слова Конты Tennis 365.

Спортсменка уточнила, что не будет торопиться с выбором нового наставника и пока поработает со своим спарринг-партнёром Дэниелом Сметхёрстом.

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