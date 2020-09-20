Павлюченкова с победы над Ван Эйтванк стартовала на турнире в Страсбурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в первом матче на турнире категории International в Страсбурге (Франция). В двух партиях она обыграла представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк — 6:3, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. На счету Павлюченковой 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Подач навылет Анастасия не выполнила. Ван Эйтванк 1 раз выполнила эйс, допустила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк.
Следующей соперницей Павлюченковой станет теннисистка из Швейцарии Хиль Белен Тайхман, которая в параллельной встрече первого тура обыграла Аманду Анисимову из США — 6:2, 6:3.
Действующей чемпионкой соревнований в Страсбурге является украинка Даяна Ястремская. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла француженку Каролин Гарсию — 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).
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