Стэн Вавринка прекратил сотрудничество с Магнусом Норманом

17-я ракетка мира Стэн Вавринка сообщил, что прекратил сотрудничество с тренером Магнусом Норманом.
«Спасибо! После восьми лет, проведённых вместе, мы решили разойтись по обоюдному согласию. У нас было впечатляюще сильное, приятное и очень успешное сотрудничество. Вместе мы достигли высот в спорте, и я хочу поблагодарить его за то, что помог мне выиграть всё, о чём я только мог мечтать. Он был отличным тренером, другом и наставником и навсегда останется моим хорошим другом. Я хочу публично поблагодарить его за самоотверженность и тяжёлую работу, которая потребовалось, чтобы я со временем становился лучше. Три выигранных „Больших шлема“ изменили мою жизнь, я бы не добился этого в одиночку. Желаю ему всего самого хорошего в следующей главе его жизни», — написал Вавринка на своей странице в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Стэна Вавринки в "Инстаграме".
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