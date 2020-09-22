Энди Маррей: 3,5 года назад пятисетовый полуфинал «Ролан Гаррос» приговорил моё бедро

Победитель трёх турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, экс первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей поблагодарил Федерацию тенниса Франции, предоставившую ему уайлд-кард, за возможность вновь сыграть на «Ролан Гаррос».

«Я проделал долгий путь, чтобы вернуться на корт имени Филиппа Шатрие. Прошло три с половиной года с тех пор, как я играл со Стэном Вавринкой в жестоком пятисетовом полуфинале, который, как оказалось, приговорил моё бедро. Было приятно вернуться на «Ролан Гаррос», огромное спасибо Федерации тенниса Франции за возможность снова сыграть здесь.

Новый стадион с крышей выглядит потрясающе, и все изменения и улучшения, сделанные для игроков, очень ценны», — написал Маррей на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Энди Маррея в «Инстаграме».