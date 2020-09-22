Звонарёва обыграла Вихлянцеву в квалификации «Ролан Гаррос»

В матче квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции по теннису 11-я сеяная россиянка Наталья Вихлянцева проиграла соотечественнице Вере Звонарёвой в двух сетах — 1:6, 2:6.



Продолжительность встречи составила один час. Звонарёва трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 6. У Вихлянцевой не было ни одного эйса, она допустила 8 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. Наталья допустила 28 невынужденных ошибок против 12 у соперницы.



В следующем матче Звонарёва встретится с победительницей пары Арина Родионова (Австралия) — Саманта Маррей (Великобритания).

В другом поединке дня ещё одна россиянка Анастасия Комардина уступила итальянке Элизабетте Кочаретто — 4:6, 2:6.