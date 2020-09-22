Хачанов в упорном матче переиграл Штруффа

Российский теннисист Карен Хачанов (8) обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в матче первого круга турнира в Гамбурге в трёх сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 7:5.



Поединок длился 2 часа 37 минут. Хачанов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Штруфф сделал восемь эйсов, у него три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Примечательно, что в ходе третьего сета немец вёл (5:4) и подавал на матч, но в решающий момент россиянин взял три гейма подряд.



В следующем раунде Хачанов встретится с победителей пары Душан Лайович (Сербия) — Адриан Маннарино (Франция).