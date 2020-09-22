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Хачанов в упорном матче переиграл Штруффа

Хачанов в упорном матче переиграл Штруффа
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов (8) обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в матче первого круга турнира в Гамбурге в трёх сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 7:5.

Поединок длился 2 часа 37 минут. Хачанов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Штруфф сделал восемь эйсов, у него три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Примечательно, что в ходе третьего сета немец вёл (5:4) и подавал на матч, но в решающий момент россиянин взял три гейма подряд.

В следующем раунде Хачанов встретится с победителей пары Душан Лайович (Сербия) — Адриан Маннарино (Франция).

Гамбург. 1-й круг
22 сентября 2020, вторник. 17:40 МСК
Карен Хачанов
16
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 7
6 5 		6 5
         
Ян-Леннард Штруфф
32
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
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