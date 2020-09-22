Свитолина — о выходе в 1/4 финала в Страсбурге: мне повезло выиграть в двух сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в 1/4 финала турнира категории International в Страсбурге (Франция). Со счётом 7:6 (7:0), 7:5 она обыграла Магду Линетт из Польши.



«Позади тяжёлый матч. Линетт боролась, старалась показать свой лучший теннис, тогда как я играла нестабильно — уровень был то высоким, то ниже среднего. Не так просто было перестроиться после турнира в Риме, где другие условия, другие мячи. Как бы то ни было, я продолжала бороться на протяжении всего матча, в итоге мне даже повезло, встреча завершилась в двух партиях», — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.



Следующей соперницей пятой ракетки мира и второго номера посева соревнований в Страсбурге станет представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман.