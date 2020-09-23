Екатерина Александрова проиграла во втором круге турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под седьмым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал. В матче второго круга она проиграла представительнице Чехии Катержине Синяковой со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Александрова 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету её соперницы ни одного эйса и двойной ошибки, а также 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Синякова поспорит либо с россиянкой Анной Блинковой, либо с Ариной Соболенко (4) из Беларуси. Турнир завершится 26 сентября.

В 2019 году победительницей турнира в Страсбурге стала украинка Даяна Ястремская.