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Екатерина Александрова проиграла во втором круге турнира в Страсбурге

Екатерина Александрова проиграла во втором круге турнира в Страсбурге
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под седьмым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал. В матче второго круга она проиграла представительнице Чехии Катержине Синяковой со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Александрова 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету её соперницы ни одного эйса и двойной ошибки, а также 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Синякова поспорит либо с россиянкой Анной Блинковой, либо с Ариной Соболенко (4) из Беларуси. Турнир завершится 26 сентября.

В 2019 году победительницей турнира в Страсбурге стала украинка Даяна Ястремская.

Страсбург. 2-й круг
23 сентября 2020, среда. 15:30 МСК
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Катержина Синякова
62
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
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