Наоми Осака поделилась фото в ярком купальнике

Победительница Открытого чемпионата США Наоми Осака на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию в купальнике.

Посмотреть фотографию можно на странице Наоми Осаки в "Инстаграме".

Осака стала первой победительницей US Open за последние 25 лет, которая смогла отыграться в решающем матче со счёта 0:1 по сетам. Более того, уступив Виктории Азаренко из Беларуси первую партию со счётом 1:6, во втором сете она проигрывала 0:2, 30:40. После победы на турнире Осака стала третьей ракеткой мира.

Из-за повреждения колена Осака пропустит Открытый чемпионат Франции, который стартует 27 сентября и закончится 11 октября. Действующей чемпионкой соревнований является Эшли Барти из Австралии. В финале она обыграла чешку Маркету Вондроушову.