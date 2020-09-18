Чемпионка US Open Наоми Осака снялась с «Ролан Гаррос»
Победительница Открытого чемпионата США Наоми Осака опубликовала в «Инстаграме» пост, в котором сообщила, что не примет участия в грядущем «Ролан Гаррос».
«Ребята, привет! В первую очередь большое спасибо за поддержку в последние три недели. Я бы никогда не смогла победить без вас. К сожалению, я не смогу сыграть на Открытом чемпионате Франции этого года. Моё подколенное сухожилие по-прежнему не в лучшей форме, я бы хотела иметь время на то, чтобы вылечить его. А два турнира слишком близко друг к другу в календаре. Организаторам и игрокам я желаю всего лучшего. Скучаю, скоро увидимся! С любовью, Наоми», — написала Осака.
Открытый чемпионат Франции 2020 года стартует 21 сентября и закончится 11 октября.
Азаренко не отдала ни одного гейма пятой ракетке мира на турнире в Риме
- 18 сентября 2020
-
09:17
-
08:54
-
08:41
-
07:51
-
01:02
-
00:11
- 17 сентября 2020
-
23:45
-
23:12
-
23:12
-
21:18
-
21:12
-
20:26
-
20:17
-
20:09
-
19:47
-
19:11
-
17:23
-
16:31
-
15:47
-
14:57
-
14:28
-
13:32
-
13:21
-
12:17
-
10:30
-
09:43
-
09:07
-
08:39
-
08:26
-
08:04
-
00:24
- 16 сентября 2020
-
23:37
-
23:22
-
21:28
-
20:56
Партнерский контент