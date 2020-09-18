Чемпионка US Open Наоми Осака снялась с «Ролан Гаррос»

Победительница Открытого чемпионата США Наоми Осака опубликовала в «Инстаграме» пост, в котором сообщила, что не примет участия в грядущем «Ролан Гаррос».

«Ребята, привет! В первую очередь большое спасибо за поддержку в последние три недели. Я бы никогда не смогла победить без вас. К сожалению, я не смогу сыграть на Открытом чемпионате Франции этого года. Моё подколенное сухожилие по-прежнему не в лучшей форме, я бы хотела иметь время на то, чтобы вылечить его. А два турнира слишком близко друг к другу в календаре. Организаторам и игрокам я желаю всего лучшего. Скучаю, скоро увидимся! С любовью, Наоми», — написала Осака.

Открытый чемпионат Франции 2020 года стартует 21 сентября и закончится 11 октября.